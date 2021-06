Rezultati NPZ-ja kljub šolanju od doma podobni predhodnim letom

Državna komisija za vodenje nacionalnega preverjanja znanja je predstavila rezultate NPZ-ja letošnjega leta. Rezultati pa so, presenetljivo, podobni predhodnim letom. Vsi smo namreč pričakovali, da bo več kot petmesečno šolanje od doma vplivalo na rezultate. Negativni odkloni v primerjavi s predhodnimi leti so največji pri predmetih angleščine in nemščine v šestem ter matematike, zgodovine in športne vzgoje v devetem razredu.

