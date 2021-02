Rezultati testov kažejo, da šole niso prostor širjenja okužb

Obalno-kraška in posavska regija sta spet v rdeči fazi, kar bi lahko pomenilo, da bo šolanje lahko znova potekalo v razredih in ne od doma. Ob več kot 18 tisoč testih je bilo pozitivnih 240 šolskih delavcev, kar kaže na to, da šole niso problematične in da bi morale biti odprte po vsej državi. A očitno bo vlada še naprej vztrajala pri svojem semaforju, s čimer pa se ne strinja vse več staršev in otrok. Po shodih in odlaganju šolskih torb pred vrata zdaj učenci svoje nestrinjanje kažejo še tako, da se ob pouku na daljavo namesto njihovega obraza vidi le napis "Hočemo v šolo".

icon-expand