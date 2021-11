Andrej Ribič po razrešitvi z mesta direktorja Elektra Ljubljana o političnih pritiskih

Po Janezu Janši in Božu Dimniku, po Andreju Vizjaku in Bojanu Petanu zdaj še Borut Dolanc in Andrej Ribič. Sekretar vladajoče stranke SDS Dolanc naj bi namreč Ribiču kar v poslanski skupini SDS-a povedal, naj odstopi in namignil, da je bila to usmeritev od zgoraj. Tako je o sestanku v državnem zboru govoril Ribič, ki je prepričan, da so navodila prišla od ministra Jerneja Vrtovca in stranke NSi. Ribič bo svojo pravico, kot pravi, iskal na sodišču. Pred kamerami pa je že spregovoril o političnih pritiskih.