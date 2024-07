'Ribičem nikoli ne smeš zaželeti dobrega ulova'

"Dobrodošli na barki," pravi naš novinar Aleksander Pozvek. S slovenskima ribičema se je namreč odpravil na nočni ribolov v Piranski zaliv. In se zarana srečno, brez morske bolezni, vrnil na kopno. Kakšen je bil ulov, česa ribičem nikoli ne smeš zaželeti in kako si lahko krajšaš čas na 13-metrski barki sredi noči in sredi morja?