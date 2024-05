Ribiči: ESČP pod vprašaj postavlja svojo legitimnost

Sedem let po odmevni arbitražni razsodbi, ki je Hrvaška ne priznava in je kot kaže nikoli ne bo, se znova dokazuje, da so največje žrtve arbitražnega sporazuma slovenski ribiči. Nestrpno so čakali na odločitev Evropskega sodišča za človekove pravice, kamor se je s 451 pritožbami obrnilo 20 slovenskih ribičev, ki so prejeli kazni od Hrvaške v skupni višini zdaj že skoraj 3,4 milijona evrov. A evropski sodniki slovenskim ribičem niso prisluhnili, zapisali so, da bi morali predvidevati, da bodo lahko na podlagi hrvaških pravil in nezakonitega prečkanja državne meje kaznovani.