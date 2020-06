RIC: Najverjetneje ne gre za isto maturitetno polo, kot so jo dijaki reševali 6. junija

Do incidenta pa je prišlo pri letošnji maturi. Potem ko so minulo soboto dijaki pisali izpit iz matematike, je po več zaprtih skupinah na Facebooku zaokrožila rešena maturitetna pola, čeprav do 13. julija, ko je predvidena uradna objava rezultatov, velja, da je to dokument z oznako strogo zaupno in se ga nikakor ne sme javno objaviti. Po besedah dijakov iz Ljubljane je dogodek žaljiv za vse poštene maturante, ki so se na zrelostni preizkus kljub izrednim razmeram pripravljali več mesecev.