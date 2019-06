Riltok, mobilni bančni trojanski konj, išče nove žrtve v Evropi

Riltok je bančni trojanski konj, ki za uporabnike pametnih telefonov predstavlja nevarnost, saj je zasnovan tako, da pridobi dostop do finančnih računov in premoženja žrtev. To stori s krajo vpisnih podatkov (uporabniškega ima in gesla) ter zasegom spletne bančne seje. Ti trojanski konji se pogostokrat zakrinkajo kot zakonite spletne storitve in aplikacije ter tako prelisičijo uporabnika, da jih namesti ter vpiše svoje uporabniško ime, geslo in druge občutljive podatke.

V primeru trojanskega konja Riltok se scenarij napada običajno začne tako, da uporabnik prejme sporočilo SMS, ki vsebuje povezavo do lažne spletne strani, ki je zelo podobna priljubljeni spletni strani za brezplačne male oglase. Spletna stran povabi uporabnika, da namesti novo verzijo mobilne aplikacije storitve, ki je v resnici zlonamerna programska oprema Riltok.

Ko je ta naložena in prejme potrebna dovoljenja s strani okužene žrtve, se določi za privzeto aplikacijo za prejem in pregled sporočil SMS. Tako lahko napadalci preberejo vsa sporočila, vključno s tistimi, ki vsebujejo kode za potrditev poslovanja z bančnimi karticami. Lahko pa pošljejo tudi sporočila SMS na druge telefonske številke in tako zlonamerno programsko opremo širijo naprej.