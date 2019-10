Rimska restavracija 'oskubila' turista: 430 evrov za dve porciji špagetov z ribo in vodo

Vsake toliko poročamo o restavracijah, ki si pošteno privoščijo naivne turiste. Podobno se je septembra zgodilo Japoncema, ki sta obedovala v Rimu. Ko sta prejela račun, se jima je gotovo zvrtelo v glavi: za dve porciji špagetov z ribo in vodo sta plačala 349,80 evrov, še okoli 80 evrov pa so zaračunali za napitnino. Račun je skupaj tako znašal 429,80 evrov.

Zaprepadena sta fotografijo računa z vrtoglavim zneskom objavila na družbenem omrežju Facebook in novica je hitro zaokrožila. Kmalu pa se je pričelo javljati še več vznemirjenih gostov, ki trdijo, da je restavracija Antico Caffè di Marte v bližini Angelskega gradu 'oskubila' tudi njih.

Minh Ngoc Bui, Vietnamka, ki sicer živi v Nemčiji, je tako le ena od mnogih, ki so svojo negativno izkušnjo delili na platformi TripAdvisor. Skupaj s tremi prijatelji je Minh restavracijo obiskala 27. avgusta, natakar pa jim je priporočil meni, ki vključuje mešane morske sadeže in ribe, s ceno 6,5 evra na 100 gramov, poroča CNN.

"Strinjali smo se, saj se nam 6,5 evra ni zdelo veliko za pokušino jedi, ki jo priporočajo," je dejala Minh. Nato pa so nam prinesli krožnik, na katerem je bilo za okoli dva kilograma jedi. "Bili smo nekoliko presenečeni, ko smo videli jed, saj nismo pričakovali, da bo 100 gramov količinsko tako veliko. A bil je naš zadnji dan v Italiji, zato se nismo posebej obremenjevali in smo želeli uživati," razlaga Minh. "Nato sem razmišljala: dva kilograma - to je torej nekje med 130 in 150 evri. Nismo si želeli kakšne drame."

A ko je natakar prinesel račun, so malodane ostali brez sape. "Znesek za 4,8 kilograma morskih sadežev in rib je znašal 315 evrov. Še 40 evrov so si sami zaračunali za potrežbo in še enkrat toliko za napitnino. Za vse skupaj smo na koncu tako morali plačati 476,40 evrov," pripoveduje. "Ko se je prijatelj pritožil, da znesek ne more biti tako visok, da nismo pojedli 4,8 kilograma hrane ter da se ne strinja s plačilom postrežbe in napitnine, so nam odgovorili, da so takšna njihova pravila. Dobesedno prisilili so ga k plačilu," še dodaja.

Ko je Minh kasneje izvedela za znesek, ki ga je v celoti plačal prijatelj, mu je predlagala, da se vrneta nazaj v restavracijo in še enkrat pritožita. "Natakarju, ki nam je stregel, sem dejala, naj da na tehtnico 4,8 kilograma morskih sadežev, a tega ni želel storiti, češ da nima časa."

Restavracijo so skušali prijaviti policiji, a naj bi jim po Minhinih besedah dejali, da bi jih o tem morali obestiti, preden so plačali račun.

Novinarji CNN so vodstvo rimske restavracije zaprosili za komentar. V Antico Caffè di Marte se sicer še niso odzvali, so pa za italijanski časopis Il Messaggero pojasnili, da je njihov meni oziroma ponudba jasna. "Vse, s podrobnostmi vred, je zapisano na jedilnem listu oziroma ceniku. Treba je samo pogledati cene: največ 16 evrov za špagete z morskimi sadeži," je dejal Giacomo Jin, lastnik restavracije. "Da so plačali toliko, so morali naročiti tudi ribo. Po drugi strani pa so naše ribe sveže, gostje jih izberejo, nato jih stehtamo in pripravimo." Kar pa se tiče napitnine, naj bi bila po Jinovih besedah ta prostovoljna, pri čemer lahko 'izbirajo' med 10 in 20 odstotki zneska celotnega računa.

Je pa medtem ukrepal TripAdvisor. "Na podlagi nedavnih dogodkov, ki so pritegnili pozornost medijev in povzročili plaz kometarjev, ocen restavracije in opisov izkušenj gostov, ki niso ravno najboljše, smo do nedavnega blokirali oddajo novih ocen tega lokala," se glasi njihovo sporočilo uporabnikom.

Zasoljene cene za turiste nič novega

A vrtoglavi zneski, ki jih restavracije izstavijo (le) turistom, niso nič novega.

Američan Francisco Tajeda je tako maja letos na grškem otoku Mikonos v restavraciji DK Oyster za šest porcij lignjev, šest steklenic lokalno zvarjenega piva, tri cesarske solate, kozarec paradižnikove omake in dve steklenici vode plačal vrtoglavih 836,20 evrov. Porcija lignjev je tako stala 110 evrov, pivo 30, paradižnikovo omako pa 20 evrov. Besni turist je fotografijo računa objavil na Tripadvisorju, ob tem pa zapisal, da je bilo osebje neprijazno in mu sploh ni želelo pokazati cenika. Tudi ta restavracija je bila nato deležna vrste očitkov na račun oderuštva. Kmalu se je odzval tudi lastnik restavracije Dimitris Kalamaras. Dejal je, da cene držijo, a da je prepričan, da odražajo raven njihove prizadevnosti, delovne vneme in kakovosti hrane, pa tudi, da se restavracija nahaja na eni najpopularnejših plaž na svetu. Cene da imajo navedene na tabli pred restavracijo in v menijih na mizah.