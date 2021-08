Ptuj preplavili legionarji, rimski vojščaki, vestalke in drugi Rimljani

Na Ptuju se je ustavil čas. Pravzaprav so ga zavrteli nazaj za približno 2000 let. Začele so se namreč tradicionalne, že 14. Rimske igre, ko mesto zasedejo legionarji, rimski vojščaki, pa vestalke in drugi Rimljani, ki bodo obiskovalcem prikazali, kakšno je bilo življenje v starem Rimu. Na Ptuju zato, ker je prav tam zrasel eden od rimskih vojaških taborov, zaradi katerega je imel Ptuj kmalu zatem celo več prebivalcev kot Dunaj.