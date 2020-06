Risanje s kredo izraža politično stališče?

Vladajoča politika protestnike, ki ob petkih protestirajo po Sloveniji, naziva z nič kaj lepimi in spoštljivimi nazivi. In če je zaradi protestov kolesarjenje postalo politična izjava, torej, če ob petkih sedeš na kolo, s tem morda že sporočaš svoje stališče o vladi, pa je sedaj tako tudi s kredo. Ne more več kar vsak otrok risati po tleh s kredo, saj je tudi to lahko že politično stališče.