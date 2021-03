Pregovorno se Slovenci zelo radi prepiramo s sosedi. A spori so seveda tudi medobčinski. Vsi poznamo rivalstvo med Ljubljano in Mariborom, pa med Trbovljami in Zagorjem. Na Gorenjskem pa je rivalstvo med Jesenicami in Radovljico. Sploh v zadnjih mesecih, ko je odprto vprašanje, kje bo stala regionalna bolnišnica.

