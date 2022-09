Ne glede na rezultat, ki ga bosta Roger Federer in Rafael Nadal dosegla v igri dvojic v petek na Laverjevem pokalu, bo to trenutek, ki bo pomenil konec obdobja velike trojice. Skoraj 20 let je svet tenisa bogatilo rivalstvo med švicarskim superzvezdnikom, španskim asom in Novakom Đokovićem. In Federer verjame, da je prav, da pri 41 letih prvi potegne črto pod bogato kariero.