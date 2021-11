Robert Golob: 'Ne borim se zase, ampak za 500 zaposlenih'

Po dnevih, ki so napovedovali velike kadrovske spremembe v državni energetiki, je danes pred medije stopil prvi mož podjetja Gen-I, ki je na tem položaju 15 let, Robert Golob. A to ni bila le poslovilna novinarska konferenca – spominjala je na najboljše nastope tujih direktorjev velikih in znanih podjetij. Na megalomanski predstavitvi rezultatov in pritiskov politike pa je zagotovo najbolj odmevala Golobova izjava.

icon-video-call-1 VEČ VIDEOVSEBIN 05:29 audio-control-play-line Iz SVETA: Jurij Šimac o podjetju Gen-I 01:46 audio-control-play-line Iz SVETA: Odgovor SDS icon-chevron-left icon-chevron-right