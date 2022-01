Kar je napovedal, danes uresničuje. Robert Golob se tudi uradno vrača v državno politiko s prevzemom stranke Zelenih dejanj. Kaj bo njegova stranka sploh ponujala, kakšna so stališča in program stranke ter kdo so ljudje, ki bi radi usmerjali delovanje naše države? To so vprašanja, na katera naj bi danes dobili odgovore.