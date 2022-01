Robert Lewandowski najboljši nogometaš po izboru Fife za leto 2021

Nagrade najboljšim nogometašem za leto 2021 je v ponedeljek podelila krovna nogometna zveza Fifa. Za izbrance so glasovali trenerji, kapetani reprezentanc, novinarji in tudi navijači, ki so se prijavili na Fifino spletno stran. Prireditev je v večini potekala v spletni različici, po posebno nagrado pa se je prav v Zürich pripeljal Cristiano Ronaldo. Nagrada večera je sicer pripadla nogometašu, ki je lansko sezono zaključil s številnimi presežki.