Robert Polnar že drugič glasoval v nasprotju s strankarskim stališčem

Za Angeliko Mlinar je teden, v katerem je na svoj račun v parlamentu slišala veliko težko prebavljivega. Čeprav je koroška Slovenka, ki se je zmeraj zavzemala za slovenski jezik in kulturo, so ji mnogi poslanci očitali poreklo. Pred odločanjem je poslance nagovoril tudi premier Šarec in jih med drugim prosil, naj razpravljajo spoštljivo. A prav nihče ni pričakoval presenečenja Roberta Polnarja.