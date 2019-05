Rodila se je brez nosu in oči, zdaj je doštudirala umetnost

Po štirih letih guljenja šolskih klopi se jeCassidy Hooperpoveselila z zdravimi vrstniki in kolegi."Prišla sem na oder in dojela. Počakajte trenutek, to se zares dogaja. Sanjam ali sem budna? Šokirana sem, kako hitro je minilo to obdobje," je dejala.

Do 17. leta je prestala kar 12 zahtevnih operacij. Nikoli ne bo pozabila trenutka, ko so ji preoblikovali čelno kost, zbližali očesni jamici, presadili hrustanec in ga prekrili s kožo. Končno je dočakala nos.

Čeprav nima oči, je vzornica številnih mladostnikov povsem zdrava. Rada se je pridružila različnim krožkom, opravljala študentsko delo in veliko časa namenjala dobrodelnosti."Ne potrebujem lažje poti, ampak samo možnost!"

Upa, da bo še letos začela poučevati na svoji nekdanji srednji šoli za slepe. Morda pa bo kmalu stala tudi pred oltarjem. Cassidy Hooper želi postati duhovnica.