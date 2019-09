Rodman ostaja nevtralen, saj sta tako Trump kot Kim Džong Un njegova prijatelja

Želim si, da bi se imeli vsi radi, poudarja upokojeni košarkarski zvezdnik Dennis Rodman. Prepričan je, da bodo Združene države Amerike in Severna Koreja sklenile premirje, če ga le ne bo kdo polomil. Čeprav prijateljuje z obema voditeljema, Donaldom Trumpom in Kim Džong Unom, ne drži z nobenim. Medtem ko predstavlja svoj novi dokumentarec V dobrem in slabem, legenda lige NBA zatrjuje, da je njegov največji dosežek, da sta Trump in Kim sploh sedla za skupno mizo.