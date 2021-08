Roger Federer pred tretjo operacijo desnega kolena

V nedeljo je kot strela z jasnega udarila novica, da bo moral Roger Federer, eden najboljših teniških igralcev vseh časov, znova na operacijo desnega kolena. Že res, da so švicarskega teniškega virtuoza večkrat označili kot zimzelenega športnika, a se niti on ne more zoperstaviti svojim letom. Baselčan je namreč v začetku avgusta dopolnil 40 let. Zdaj ga čaka še tretja operacija desnega kolena. To pomeni, da bo znova obsojen na bergle in mirovanje.