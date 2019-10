Po nepozabni sezoni Rogliča sprejeli v rodnem kraju

Sezona za Primoža Rogliča je bila nepozabna. A za uspehi se skrivajo ure in ure odrekanja, bolečin, padcev, tudi neuspehov. Roglič je pokazal neverjeten značaj in vzdržljivost. Pri 29 je izpolnil sanje in osvojil tritedensko dirko po Španiji, še pred tem je bil tretji na dirki po Italiji. Ob vrnitvi najboljšega kolesarja na svetovni lestvici v rodni kraj pa so mu sovaščani pripravili rdeč sprejem.

