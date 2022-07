Roglič po padcu sam naravnal ramo - kako si športnik pri poškodbi pomaga sam?

Četrtkova predstava Primoža Rogliča je bila po sredinem padcu na dirki po Franciji odlična. Za kolesarja Jumbo Visme se sicer zdi, da je francoska pentlja res kar zakleta, v sredo je v peti etapi znova pristal na tleh, kriva je bila bala sena, a padec je bil trd, izpahnil si je ramo, pa si jo je kar sam naravnal nazaj in nadaljeval dirko. V četrtek je sedel na kolo in bil na koncu. A kako trmast, vzdržljiv pa tudi rojen pod nesrečno ali pa srečno zvezdo moraš biti, da se ti zgodi vse to, kar se Primožu Rogliču dogaja na cestah. Kako si lahko športnik po takšnem padcu pri poškodbah pomaga sam in kakšno je delo fizioterapevtov?