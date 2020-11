Rogliča do zmage na Vuelti loči le še gorska etapa

Magnus Cort Nielsen je dobil 16. etapo Dirke po Španiji, vodilni v skupnem seštevku Primož Roglič pa je s sijajnim šprintom končal na drugem mestu in povišal prednost pred Richardom Carapazom še za šest sekund. Primož ima tako pred gorsko etapo, ki bo odločala o zmagovalcu Vuelte 2020, zelo lepih 45 sekund prednosti in je v odličnem položaju za ubranitev zmage in veliko veselje v Madridu.