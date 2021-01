Protest Rogovcev v Ljubljani, oglasil se je tudi Zoran Janković

Potem ko je Mestna občina Ljubljana v torek ob protestu uporabnikov prevzela nekdanjo tovarno Rog in začela z rušenjem njenih stavb, se je na Facebooku oglasil tudi župan Zoran Janković. Uporabnikom Roga je sporočil, da so na občini popisali opremo in predmete, ki so ob izselitvi ostali v prostorih, in da jih lahko prevzamejo v občinskih skladiščih. A Rogovcem to še zdaleč ni dovolj, zato se je pod okriljem skupnosti Ohranimo tovarno Rog oblikovala iniciativa njenih uporabnikov in kot odgovor na rušenje napovedala ponovni protest.