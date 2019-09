Roj besnih čebel zaustavil vzletanje indijskega letala

Roj je na letalu s 136 potniki pristal malo pred načrtovanim vzletom z letališča v Kolkati. Osebje letališča je skušalo čebele spoditi, a jih je s tem močno razjezilo in žuželke so napadle osebje. Nato so jih skušali odgnati z brisalci, a so bili prav tako neuspešni. Nazadnje so se jih po skoraj eni uri znebili s pomočjo vodnih curkov z gasilskih tovornjakov, čeprav so se čebele krčevito upirale. Kot poroča Times of Indiaso se kljub curkom čebele vračale na vetrobransko steklo letala, kot da bi bilo to premazano z medom.

Na letalu sta bila "ujeta" tudi bangladeški minister za informacije Hasan Mahmud in njegova žena. Letalo je proti Agartali na severovzhodu Indije poletelo z več kot tremi urami in pol zamude, še poroča AFP.