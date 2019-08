Rojstna hiša Adolfa Hitlerja odslej v lasti avstrijskega notranjega ministrstva

Avstrijske oblasti so v zadnjih letih močno poostrile zakonodajo in prepovedale nacistične in z nacizmom povezane simbole. Sedaj pa so dobile sodno bitko za rojstno hišo nacističnega diktatorja Adolfa Hitlerja. Hiša v zasebni lasti v mestecu Braunau ob meji z Nemčijo je namreč v zadnjem desetletju postala romarski kraj za neonaciste, avstrijsko notranje ministrstvo pa je zagotovilo, da bodo hišo preuredili v skladu z načrti, ki bodo preprečevali kakršnekoli nacistične aktivnosti.