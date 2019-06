Kronaveter soigralcem v Olimpiji pripravil govor, od Mandarića se ni poslovil

32-letni Rok Kronaveter se je po štirih letih v Ljubljani odločil za prestop v vrste največjega rivala - NK Maribor. V prvi vrsti zaradi osebnih razlogov. "To, da sem doma doma skupaj z družino, je največja sprememba. Po vseh letih, ko smo bili dosti časa narazen, je lepo, da smo skupaj doma. Vsi so zelo veseli, da bodo lahko prišli na tekme. V nogometnem smislu sem prišel v organiziran klub, tako da sem vesel," je povedal Kronaveter in dodal, da misli, da je prišel na boljše.

Pa Rokov sin še vedno igra nogomet? "Še vedno,"nam je potrdil Kronaveter. Sin je bil začasa Rokovega domovanja v Ljubljani strasten navijač Olimpije ... "Bil je predvsem strasten navijač mene. Kot Mariborčana smo ga učili, da navija za Maribor," je priznal Kronaveter. Kljub menjavi okolja Kronaveter ostaja v kontaktu z nekdanjimi soigralci. "Seveda, ostajamo prijatelji. Po štirih skupnih letih je razumljivo, da bomo ostali v stikih," nam je priznal vezist Maribora. Ta se z odzivom ljubljanskih navijačev na prvem derbiju se ne obremenjuje. "Kako bodo to ljudje sprejeli, je njihova odločitev. Jaz vem, kaj sem tam naredil v štirih letih. Bomo videli, kakšen bo sprejem," nam je razložil Kronaveter. Mariborski navijači so ga sprejeli odprtih rok. "Ta sporočila, ki so prihajala ob podpisu, so bila vsa pozitivna, tako da je bila to lepa dobrodošlica,"je zadovoljen 32-letnik. "Vsak Mariborčan bi rad enkrat igral doma in meni se je ta želja izpolnila," je še priznal Kronaveter.

"Malo se je vse skupaj vleklo, da je prišla novica ven, ampak ni bilo nervoze," je čakanje na uradno oznanitev prestopa opisal Kronaveter, ki se je od soigralcev v Olimpiji dostojno poslovil."Z igralci smo se pozdravili. Imel sem kratek govor, vseeno smo bili štiri leta skupaj in preživeli marsikaj," nam je zaupal novopečeni član Maribora, ki ga prva uradna tekma s Štajerci čaka že 10. julija v kvalifikacijah Lige prvakov (na Islandiji z Valurjem). Za razliko od soigralcev se od predsednika Mandarića ni poslovil. "V bistvu se s predsednikom nisva slišala. Pravzaprav se nisva poslovila," je priznal Kronaveter.