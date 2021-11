Rok Svetlič s 46 glasovi izvoljen za ustavnega sodnika

Ustavno sodišče je po glasovanju v državnem zboru vendarle dobilo novega člana, to bo Rok Svetlič. Glasovnice je prevzelo 46 poslank in poslancev in vsi so podprli Svetličevo imenovanje. Svelič je sicer že četrti kandidat, ki ga je predlagal predsednik države Borut Pahor, pred njim poslanci niso potrdili Andraža Terška in Anžeta Erbežnika na podlagi javnega poziva ter Janeza Kranjca, ki ga je Pahor h kandidaturi povabil sam. Svetlič je bil sicer že pred glasovanjem deležen veliko očitkov, o neprimernih izjavah, sodelovanju v glasbeni skupini, kjer so prepevali šovinistične pesmi in tudi s strani dela stroke, češ da v resnici ni niti ure svoje poklicne poti preživel v pravu, saj je znanstveni svetnik in izredni profesor za področje filozofije prava.