Švica zavrnila Abramoviča: 'Predstavljal bi grožnjo javni varnosti in ugledu države'

Švicarska zvezna policija je v poročilu oblastem zapisala, da bi Abramovič "predstavljal grožnjo javni varnosti in ugledu države", če bi postal njen prebivalec, piše Guardian.

Abramovič, ki je upal, da bo luksuzno letovišče Verbier postalo njegov uradni naslov, je vlogo za bivanje pri švicarskih oblasteh vložil julija 2016, te pa so nato od uradnih organov želele oceno o tem, kaj bi selitev bogataša k njim pomenila za državo.

Pri Tamedia trdijo, da v poročilu še piše, da "obstajajo znani sumi, da naj bi bil Abramovič povezan s spranjem denarja, da naj bi imel povezave s kriminalnim podzemljem, vsaj del njegovega premoženja pa bi lahko bil nezakonitega izvora".

Abramovičev odvetnik Daniel Glasl je na eksplozivne sume odgovoril tako, da je kar na policijo vložil zahtevo, da "popravijo dejstva", vse, ki "bi širili napačne informacije" pa opozoril, da jih čaka tožba.

"Vsa namigovanja o tem, da je gospod Abramovič vpleten v pranje denarja, ali da ima stike s kriminalnimi organizacijami, so popolnoma napačne. Gospod abramovič ni bil nikoli obtožen pranja denarja, niti nima kriminalne kartotete,"je bil jasen odvetnik.

Opozoril je še, da so vsa takšna namigovanja nastala na podlagi govoric, ne sodnih dokumentov, zato ima Abramovič vso pravico, da se ga smatra za nedolžnega.

Sodnik pa se je odločil, da zavrne zahtevo po tem, da vsebina poročila nikoli ne pride v javnost in medijska hiša je zgodbo po odločitvi sodišča objavila.

Švica sicer ni prva država, ki se sprašuje o Abramovičevem premoženju. Potem ko je leta 2003 kupil nogometni klub Chelsea, je Abramovič postal simbol bogatih mladih ruskih bogatašev v britanski prestolnici, kamor so se ruski oligarhi zadnja tri desetletja množično selili. Na Otoku je hitro dobil zvezdniški status, a potem ko sta bila marca v Salisburyju z novičokom zastrupljena nekdanji ruski agent Sergej Skripal in njegova hči, sso se začele stvari zapletati. Velika Britanija je začela vse bolj nadzirati denarni tok ruske oligarhije na britanskih tleh, pod drobnogled so vzeli tudi njihova dovoljenja za bivanje in zavrnili Abramovičevo vlogo za podaljšanje bivanja na Otoku. Abramovič je zato pospešeno začel iskati novo zavetje in na koncu je zaprosil za izraelsko državljanstvo.

Maja je nato Abramovič ustavil načrte za širitev klubskega stadiona Stamford Bridge, avgusta pa so se celo pojavile govorice, da prodaja klub, kar so v njegovem taboru sicer zanikali.

Trenutna situacija sicer Abramoviču ne ustreza, saj ima ne more delati v Veliki Britaniji. Kot izraelski državljan lahko državo redno obiskuje, za delo pa bi potreboval vizum, a to bi v skladu z novimi britanskimi pravili pomenilo, da mora dovoliti natančen pregled izvora svojega premoženja.

Švica je bila za Abramoviča, ki naj bi sumil, da bo na Otoku postalo "vroče", izjemno mamljiva in kanton Valais je njegovo prošnjo sprva odobril, ker so menili, da gre za "zanimivega potencialnega davkoplačevalca". A so si nato junija 2017 premislili.