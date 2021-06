Roman Protasevič na novinarski konferenci znova priznal krivdo

Prijeti beloruski novinar Roman Protasevič, kritik režima, je na novinarski konferenci, na kateri so oblasti predstavile svojo različico preusmeritve Ryanairovega letala 23. maja na letališče v Minsku, spet ponovil, da prevzema odgovornost za povzročanje nemirov in da razume predsednika Lukašenka. Dodal je, da se počuti dobro in da ga ne mučijo. Novinarjevi starši in številni novinarski kolegi so prepričani, da je Protasevič tudi tokrat o svoji domnevni krivdi govoril pod prisilo. V štabu beloruske opozicijske voditeljice Svetlane Tihanovske so prepričani, da je 26-letni novinar in aktivist talec režima predsednika Aleksandra Lukašenka in celo ruske tajne službe KGB. Protasevič je obtožen povzročanja nemirov in terorizma.

