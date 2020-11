Kakšna pisma prejema predsednik države Borut Pahor?

Kje so časi, ko so fantje dekletom - in seveda obratno - na roke napisali ljubezensko pismo, ga nadišavili in poslali. Teh časov ni več. Danes se je ta "romantika" preselila na družbena omrežja. In tudi politiki se poslužujejo tovrstne romantike s kratkimi sporočili na Twitterju. Po drugi strani je našemu predsedniku vlade vsake toliko 140 znakov premalo in napiše pismo. A s temi pismi osvoji bolj malo src. Odpravili smo se v predsedniško palačo, preverit, kakšna pisma prejema naš predsednik Borut Pahor.