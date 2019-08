Našli posmrtne ostanke prve žrtve romunskega morilca

Romunski tožilec je zdaj sporočil, da so v ponedeljek našli posmrtne ostanke 19-letne Luize, ki je bila pogrešana vse od aprila letos. Kot je še povedal, so truplo našli v gozdu blizu mesta Caracal, informacije o tem, kje se nahaja, pa so prejeli od 65-letnega osumljenca Gheorgheja Dince .

Spomnimo, dekle po imenu Alexandra so ugrabili 25. julija, ko se je nameravala z avtoštopom vrniti domov v Dobrosloveni na jugu Romunije. Trikrat ji je uspelo poklicati številko 112 in sporočiti, da je ugrabljena. Pri tem je navedla informacije o tem, kje se nahaja, a policija njenega klica naj ne bi vzela resno. Našli so jo mrtvo, 65-letni osumljenec pa je poleg njenega umora priznal tudi umor 19-letnice.

Primer je močno razburil romunsko javnost, ki se je zgražala nad neučinkovitostjo policije in dejstvom, da so po klicu na pomoč 15-letne Alexandre ukrepali šele 19 ur kasneje. Nato so pred domom osumljenca kar tri ure čakali na nalog, preden so vstopili v hišo. Med preiskavo so nato odkrili truplo dekleta in njen nakit.

Po številnih protestih je odstopil romunski notranji minister, odstavili pa so direktorja policije in ministrico za izobraževanje. Odpustili so še tri komandirje policijskih postaj iz regije, od koder prihaja morilec, proti osmim policistom pa poteka preiskava zaradi malomarnosti.