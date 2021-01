Ronaldo postavil nov rekord in na lestvici strelcev prehitel legendarnega Peleja

Legendarni brazilski nogometaš Pele je čestital Lionelu Messiju, ki je po uradnem štetju pred dnevi presegel njegovo bero zadetkov v dresu enega kluba, čeprav se njegov klub Santos s tem ni strinjal. Verjetno bodo imeli marsikaj za povedati tudi na mejnik, ki ga je postavil Cristiano Ronaldo. Portugalec je na uradni večni lestvici strelcev namreč ujel in prehitel Peleja, do prvega mesta in tudi v tem pogledu mesta v zgodovini pa mu manjka zgolj še en gol. Ronaldo bo kmalu praznoval 36. rojstni dan, a želi še naprej zabijati, rušiti rekorde in osvajati lovorike.