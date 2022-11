"Izdali so me. Iz mene so naredili črno ovco," so besede enega največjih v svetu nogometa Cristiana Ronalda. V iskrenem intervjuju v oddaji Piersa Morgana je razkril vso svojo bolečino in trpljenje v zadnjem obdobju. Zlati časi Ronalda so minili, mnogi pravijo, da se Portugalec s tem zelo težko sooča, saj je bil še lani najboljši strelec Manchester Uniteda.