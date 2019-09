Petkratni dobitnik zlate žoge Cristiano Ronaldo verjetno živi sanje vsakega športnika. In ko v življenju enkrat prideš do točke, ko si rečeš, da bolje ne bi moglo biti, začneš razmišljati tudi o poti, ki te je pripeljala do tja. 34-letni Portugalec je pred kratkim razkril spomin iz preteklosti, ko je imel komaj 12 let, ki ga ne bo nikoli pozabil.