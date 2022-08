Ronaldova pravljica pri Unitedu se bliža grenkemu koncu

Zdi se, da je zlate dobe enega najboljših nogometašev vseh časov vendarle konec. In ta konec se ne zdi nič kaj lep. Ljubezni med rdečimi vragi in Ronaldom ni več, čeprav je lani iz Juventusa prišel domov, kot je rad rekel in v kar so verjeli tudi navijači Manchester Uniteda. Po poletju ugibanj, kje vse si ga želijo, in zagotovilih, kako pomemben člen Manchester Uniteda je in bo, kar je govoril novi trener ten Hag, in nato po izostanku na pripravljalnih tekmah ter na koncu še odhodu kar sredi tekme s stadiona pa je jasno, da je pravljice konec. Ronaldo bi igral v Ligi prvakov, tega pa z Rdečimi vragi ne more. Prav tako bi bil glavni igralec v moštvu, kar je pri njegovih letih tudi težko, in tako se je znašel pred veliko težavo: kam in kako naprej.