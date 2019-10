Filmski rop na dubrovniškem letališču: policija prijela očeta in sina

V četrtek naj bi ju zaslišali, danes bodo pa sprejeli odločitev o priporu in ju predali tožilstvu. Policija sicer sumi, da je z ropom povezanih še več ljudi, zato nadaljujejo z iskanjem osumljencev.

Hrvaški policisti naj bi prijeli osumljenca za ponedeljkov drzni rop na dubrovniškem letališču, pri katerem sta neznanca na motorju iz rok varnostnikov iztrgala torbo z okrog 90.000 evri. Po neuradnih informacijah portala dnevnik.hr gre za očeta in sina, eden naj bi deloval kot organizator, drugi pa kot storilec.

Inšpekcijski nadzor pa je potrdil, da so se na letališču med prenašanjem denarja zgodile napake. Kot neuradno ugotavlja dnevnik.hr so ukradli za okrog 90.000 evrov gotovine. Prijeti oče je po njihovih informacijah stari znanec policije, ki je leta 2016 povzročil prometno nesrečo, v kateri je umrlo pet oseb, med njimi dva policista. Sam je bil v nesreči poškodovan, a je s kirurškega oddelka bolnišnice pobegnil, od takrat pa je bil na seznamu iskanih.

2005 je bil tudi med 18 osumljenci nedovoljenega prekupčevanja avtomobilov na območju Dubrovnika, dve leti kasneje pa je policistu, ki mu je pisal kazen za prometni prekršek, s skuterjem peljal čez nogo. Prijeli so ga tudi zaradi suma gospodarskega kriminala, zaradi utaje davkov, zlorabe pooblastil in ponarejanja listin.

Filmski rop motoristov na letališču Dubrovnik

V ponedeljek so bili na dubrovniškem letališču priče 'filmskemu' ropu, v katerem sta roparja na motorju odnesla torbo s celotnim zaslužkom konca tedna trgovine Duty Free.Roparja naj bi točno vedela, kdaj in kje se bo nahajal kombi z denarjem, zato sta ga lahko pravočasno prestregla. Rop sta izvedla pred številnimi turisti in tudi policisti.

"Preveč je neznanega, vendar ni dvoma, da so na letališču v Dubrovniku varnostni ukrepi popustili," je takrat ocenil strokovnjak in opozoril, da je natančna vsota denarja pomembna, saj so glede na količino denarja predpisani varnostni ukrepi.