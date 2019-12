Rop prodajalne na Čopovi: odnesli za okoli 200.000 evrov nakita

Štirje neznani storilci so oropali luksuzno prodajalno na Čopovi ulici v središču Ljubljane, kjer prodajajo ročne ure in nakit. Odnesli naj bi nakit v vrednosti približno 200.000 evrov, nato pa pobegnili neznano kam. V ropu je bil lažje poškodovan tudi varnostnik trgovine. Prodajalna je bila oropana že junija, ko so roparji prav tako odnesli za okoli 200.000 evrov luksuznih ur.