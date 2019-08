V Portorožu je prišlo do ropa zlatarne. Trije storilci naj bi si že v dopoldnaskem času ogledovali nakit, nato pa so se vrnili in napadla lastnika. Neznanci so vstopili v prodajalno, zagrozili lastniku, ga zvezali in ukradli večjo količino nakita ter pobegnili z avtomobilom, ki so ga policisti kasneje našli zapuščenega. Za tatovi se je izgubila vsaka sled.