Roparja pošte v Veržeju izdale registrske tablice

Ropar dveh pošt, ki je v zadnjem mesecu oropal pošti v Veržeju in v Trnovski vasi, je v priporu. Gre za 32-letnega starega znanca policije iz območja Murske Sobote. Izdala ga je registrska tablica na avtomobilu, s katerim se je po ropu odpeljal, prepoznali pa so ga tudi po posnetkih varnostne kamere. Roparja so v skupni akciji prijeli mariborski in murskosoboški kriminalisti.