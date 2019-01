Idila z napako? Shujšani 'Rudolf' in razočarani Samiji: Postali smo karikatura

Osem kilometrov severno od kraja Rovaniemi, središča prestolnice najbolj severne finske province Laponske, v Božičkovi vasi domuje "pravi Božiček ". Kitajski predsednik Ši Džinpin , ruski zunanji minister Sergej Lavrov , dirkač formule ena Mika Hakkinen in ameriški zabavljač Conan O’Brien so le nekateri od bolj znanih obiskovalcev tega edinstvenega kraja.

V dokumentih prvič uradno omenjen leta 1453 je Rovaniemi leta živel kot skupek vasi, kjer so prebivalci živeli od lova, ribolova in poljedelstva, šele z odkritjem naravnih bogastev okoli leta 1800, ki je na območje pripeljalo tudi številne, ki jih je zajela zlata mrzlica, pa se je začel razvoj v pomembno gospodarsko središče.

Potem pa je tukaj še vrsta, v kateri obiskovalci čakajo na osebno srečanje z Božičkom. Po sprehodu skozi vrsto hodnikov in potem ko ste njegovemu škratu zaupali, iz katere države prihajate, lahko dobremu možu, vajenemu, da k njemu prihajajo stari od nekaj mesecev do okoli 100 let, končno stisnete roko. Obisk je kratek, (vrsta obiskovalcev je namreč dolga), za okoli 30 evrov pa lahko "vaš trenutek z Božičkom" dobite še ovekovečen na fotografiji in posnetku. Čeprav je vstop v Božičkovo vas brezplačen, pa to za večino ostalih aktivnosti v Božičkovi vasi to ne velja. Plačali boste tudi vožnjo s severnimi jeleni ali haskiji.

Ko se je razmerje moči v drugi svetovni vojni obrnilo v prid Rusov, so ti prebivalcem ukazali, da izženejo Nemce. Ko so ti odhajali, so 13. oktobra 1944 mesto požgali do tal. Uničili so okoli 90 odstotkov stavb, opustošenje je preživelo le nekaj hiš, cerkva in bolnišnice. Veliko prebivalcev se je že pred tem umaknilo na varno, vseeno jih je okoli 300 takrat umrlo. Še približno toliko življenj pa so vzele mine, ki so jih za seboj pustili Nemci, ko so se umikali, in so sejale smrt, ko so se prebivalci vračali v Rovaniemi.

V tridesetih letih prejšnjega stoletja je bil Rovaniemi mirno mestece z okoli 6000 prebivalci. Dokler jih leta 1939 ni doletela ruska invazija. Da bi se znebili Rusov, so se prebivalci povezali z Nemci, ki so tam postavili svojo bazo in zgradili pristajalno stezo – tam, kjer je danes "uradno božičkovo letališče".

Do leta 2022 naj bi Rovaniemi na leto obiskalo milijon obiskovalcev, ki jih poleti privablja tudi polarni dan, pozimi pa polarni sij. Tema traja šest tednov, kar je dolgo, še posebej zato, ker si Laponci ob pričetku polarne noči rečejo, da bodo pili do zore, posledično pa je alkoholizem precej pereč problem.

Skoraj petina obiskovalcev je Britancev, po dobrih deset odstotkov predstavljajo še Nemci in Francozi, vse večje navdušenje nad obiskom Božička pa je med Kitajci – obisk teh gostov se je v zadnjem obdobju povečal za 82 odstotkov in Avstralcev, ki so jih leta 2017 našteli 25.000 ali 59 odstotkov več kot leto prej.

Takrat se je območje tudi dokončno zlilo z legendo, da prav s tega območja prihaja Božiček, in iz tega zgradilo uspešno poslovno zgodbo o uspehu. Finci so namreč dobrodušnega in radodarnega moža oboževali že dolga leta pred tem, a kako natančno je postal "njihov", ni povsem jasno – razen – da je šlo za izjemno uspešno poslovno potezo. Sveti Nikolaj, svetnik iz tretjega stoletja, ki naj bi bil navdih za Božička, je namreč živel v Turčiji. Severni tečaj pa naj bi kot božičkovo domovino šele leta 1966 "ustoličila" ilustracija v reviji Harper’s Weekly.

Po koncu vojne so v le desetih letih Laponsko na novo pozidali. V petdesetih letih prejšnjega stoletja si je napredek obnove ogledala celo soproga takratnega ameriškega predsednika Franklina D. Roosevelta , Eleanor . Ker je hotela obiskati tudi arktični krog in srečati Božička, so mestni oblastniki na robu arktičnega kroga na hitro postavili kočo. Ta danes stoji ob glavnem Božičkovem poštnem uradu in predstavlja nekakšen začetek zgodbe o Božičkovi vasi, ki pa je svoja vrata uradno odprla šele leta 1985.

Predvsem britanski in kitajski ponudniki potovanj v Rovaniemi so konec lanskega leta odpovedali kar nekaj prihodov, saj turisti, nezadovoljni s pomanjkanjem snega, niso hoteli v "blatno mlako", kot je nekdo odpoved potovanja komentiral na spletu. Ponudnik potovanj TUI je moral med drugim odpovedati potovanje, ki je vključevalo ledeni hotel, ker visoke temperature niso pravočasno omogočile njegove izgradnje.

Kot ugotavljajo, je za te živali sredi klimatskih sprememb vse težje skrbeti. Severni jeleni namrež zimo preživijo tako, da brskajo po mehki snežni odeji, pod katero najdejo mah in podobno rastlinje. Vendar zadnja leta ni redek pojav, da pomre veliko pripadnikov črede, ker je mehko snežno odejo zamenjal pomrznjen led. Namesto snega namreč poleti pogosto dežuje, ko ta zmrzne v led, pa severni jeleni ne morejo do hrane.

Severni jeleni so njihovo življenje. Nanje gledajo kot na svoje najboljše prijatelje. Pa čeprav je ljudstvo do danes opustilo nomadsko življenje in ima le še okoli deset odstotkov njegovih pripadnikov dejansko v lasti severne jelene.

Stephanie Lefrere , ki na območju preučuje severne jelene, je na lastni koži opazila, kako izrazite so spremembe. "Ko sem prišla prvič pred osemnajstimi leti, so bile 31. oktobra temperature minus dvajset stopinj Celzija. Zdaj tega ni več," je povedala za Independent.

Vse odkar so v devetdesetih raziskovalci začeli posvečati večjo pozornost vplivu spremenjene klime na severne jelene, so ugotovili, da se je povprečna teža odraslega severnega jelena s 55 znižala na 48 kilogramov.

Še večja žrtev spreminjanja vremenskih pogojev kot nejevoljni turisti so tukajšnji "domačini" – severni jeleni. Številni obiskovalci pridejo na Laponsko predvsem zato, da bi v živo videli severne jelene, ki so se v mitu o Božičku po nekaterih ugotovitvah znašli leta 1823,najbolj znan med njimi – rdečenosi jelenček Rudolf – pa se je pojavil še kasneje, leta 1939 v pesnitvi Roberta L. Maya.

Ljudstvo ima na Finskem, Norveškem, Švedskem in v Rusiji le še okoli 85.000 pripadnikov. Če so nekoč živeli od lova, ribolova in reje severnih jelenov, so do današnjih časov nomadski slog življenja in blagovno menjavo večinoma zapustili. A na svojo kulturo ostajajo ponosni. Zato so še toliko bolj zgroženi nad ugotovitvijo, da postajajo "simpatični in malo smešni liki" v turistični pravljici. "Pogosto nas predstavijo na zelo nespoštljiv način," doda Kaisu Nikula .

"Pripadnike ljudstva Sami so postavili zraven Božička in njegovih škratov, kar je velik problem, ker ljudje začenjajo misliti, da nismo resnično ljudstvo z resničnimi problemi, ampak neka mitološka bitja, liki iz pravljice," pravi njihova zastopnica Johanna Alatorvinen .

In težave avtohtonih prebivalcev segajo veliko dlje, kot do Božičkove vasi. V preteklosti so bili žrtve vsesplošne diskriminacije. Posmeha, ker severne jelene vidijo kot svoje prijatelje, ker zaupajo zdravilcem in se oblačijo v tradicionalne barve. Na višku poskusov načrtne asimilacije so otrokom celo odvzeli otroke in jih poslali v internate, kjer niso smeli govoriti svojega jezika.

Finska jih kot "ljudstvo" priznava šele od leta 1995. Le tri leta prej so dobili "jezikovne pravice". Njihov boj za pravice je toliko težji, ker so v državni politiki slabo zastopani, prvega poslanca v finskem parlamentu so dobili šele leta 2007, ko je bil izvoljen Janne Seurujärvi. Ljudstvo, katerega pripadniki so se morali leta sramovati svoje identitete, v svojih željah sicer ni zelo zahtevno. Želijo si predvsem konec diskriminacije in spoštovanja. Tudi ko gre za način, kako jih predstaviti turistom, ki sem prihajajo tudi zaradi njih.