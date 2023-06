Roza kolo na najvišjem dimniku v Evropi

Zasavčan Branko Povše ponosno pokaže roza kolo, ki bo opozarjalo nase s trboveljskega dimnika. Čeprav so si domačini po tretjem kolesu, prav tako razobešenem v čast Rogliču, obljubili, da bo to zadnje, pa je še ena njegova zmaga načrt malce spremenila. "Zarečenega kruha se največ poje in Primož je osvojil na čudežni način giro in smo se zmenili, da gremo še v to," pove idejni vodja.

Sokrajani so se angažirali in k projektu je vsak prispeval svoj del. Kolo je podaril bivši skakalec in Primožev prijatelj Sergej Hančič. Kot pravi, je to kolo preživelo tudi že kakšno tekmo."In smo rekli, dajmo ga v roza in znak giro 2023 za Primoža, za svetovnega prvaka, zame," še doda.

Kot kaže, se je ves njihov trud izplačal. Denis Fortuna, ki je daroval roza barvo, meni, da je bil Roglič kolesa zelo vesel."Tudi prejšnjega, ki ga je videl za zlato olimpijsko, je bil zelo vesel, tega pa še bolj," pove.