Plaz ga je zasul pred očetovimi očmi na njegov rojstni dan

Imate raje gore ali morje, mraz ali toplo? Rožle Bregar že od otroštva uživa v višinah, bolj ko je mrzlo, viharno, zasneženo - lepše mu je. Otroško zaljubljenost v gore, ki jih je obiskoval s staršema, je pretvoril v poklic in postal mednarodno znan režiser in direktor fotografije. Ustvaril je več kot 30 dokumentarnih filmov. Sodeloval je z BBC-jem, kjer je bil direktor fotografije pri filmu o velikih rekah sveta, na Grenlandiji je s sodelavci posnel zgodbo o lovcih na kite in tjulnje, velik del zadnjih nekaj let je posvetil pripovedi o nesreči na Triglavu, v kateri je strela ubila pet mladih. Zase pravi, da je zaljubljen v gore. In to kljub temu, da so ga kot otroka gnali navkreber. Nekaterim se tako gore priskutijo, njemu se niso. Njegova pot združuje alpinizem, raziskovanje in film. Snemal je tudi na himalajskih odpravah v razmerah, kjer je že dihanje napor. Se je kdaj zavestno odpovedal kadru, ker tveganje ni bilo vredno posnetka, saj ga je nekoč zasul celo plaz?

Snežni plaz ga je zasul pred očetovimi očmi

"Leta 2008 smo snemali na Japonskem. Postavil sem se sredi brega, edini s fotoaparatom. Dogovorjeni smo bili, da oni odsmučajo eno linijo. Medtem ko sem gledal v dolino, je deskar na snegu, ki ni bil iz naše skupine, 'porezal' to celo pobočje in je sprožil plaz. Sam pa sem bil obrnjen proti dolini in nenadoma začnejo moji prijatelji vpiti. Obrnil sem se, a že me je zajel oblak dima," se spominja, kako ga je odnesla gmota snega.

Fotograf in režiser Rožle Bregar FOTO: Svet na Kanalu A