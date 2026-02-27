Naslovnica
Svet

Plaz ga je zasul pred očetovimi očmi na njegov rojstni dan

Ljubljana, 27. 02. 2026 10.18

Avtor:
Svet na Kanalu A
Fotograf in režiser Rožle Bregar

Je večkrat nagrajeni fotograf, režiser, pustolovec. Za zgodbo, ki jo strne v dokumentarni film je pripravljen iti na vrh sveta, dobesedno. Raziskoval je Himalajo, inuitske lovce na Grenlandiji, posnel film o eni največjih tragedij v Slovenskih gorah. Na eni od odprav je izgubil prijatelja, plaz je nekoč zasul tudi njega. Naš gost je bil Rožle Bregar.

Imate raje gore ali morje, mraz ali toplo? Rožle Bregar že od otroštva uživa v višinah, bolj ko je mrzlo, viharno, zasneženo - lepše mu je. Otroško zaljubljenost v gore, ki jih je obiskoval s staršema, je pretvoril v poklic in postal mednarodno znan režiser in direktor fotografije.

Ustvaril je več kot 30 dokumentarnih filmov. Sodeloval je z BBC-jem, kjer je bil direktor fotografije pri filmu o velikih rekah sveta, na Grenlandiji je s sodelavci posnel zgodbo o lovcih na kite in tjulnje, velik del zadnjih nekaj let je posvetil pripovedi o nesreči na Triglavu, v kateri je strela ubila pet mladih.

Zase pravi, da je zaljubljen v gore. In to kljub temu, da so ga kot otroka gnali navkreber. Nekaterim se tako gore priskutijo, njemu se niso. Njegova pot združuje alpinizem, raziskovanje in film. Snemal je tudi na himalajskih odpravah v razmerah, kjer je že dihanje napor. Se je kdaj zavestno odpovedal kadru, ker tveganje ni bilo vredno posnetka, saj ga je nekoč zasul celo plaz?

Snežni plaz ga je zasul pred očetovimi očmi

"Leta 2008 smo snemali na Japonskem. Postavil sem se sredi brega, edini s fotoaparatom. Dogovorjeni smo bili, da oni odsmučajo eno linijo. Medtem ko sem gledal v dolino, je deskar na snegu, ki ni bil iz naše skupine, 'porezal' to celo pobočje in je sprožil plaz. Sam pa sem bil obrnjen proti dolini in nenadoma začnejo moji prijatelji vpiti. Obrnil sem se, a že me je zajel oblak dima," se spominja, kako ga je odnesla gmota snega.

Fotograf in režiser Rožle Bregar
Fotograf in režiser Rožle Bregar
FOTO: Svet na Kanalu A

"Ko se ta gmota ustavi, si ujet v nek vakuum, stisnjen, kot beton je ta sneg. Takrat si povsem nemočen in sem lahko samo čakal, da pridejo čimprej do mene in me rešijo," pripoveduje. Po nekaj minutah, ko je bil že omotičen, je vendarle zaslišal stopinje in vedel je, da so ga locirali. Vso to grozo je videl tudi njegov oče, sicer gorski vodnik, ki je bil prav tako poleg - in to ravno na svoj rojstni dan. 

Priznava, da si potem, ko je za las ušel smrti, še dve ali tri leta pozimi ni več upal v gore. Še danes je zelo previden, ko gre v gore v zimskih razmerah: "Mogoče zdaj prej odnehaš," primerja.

Njegov drugi dom je Islandija. Od tam je spoznal tudi Grenlandijo in skupaj z Juretom Breceljnikom posnel Zadnje ledene lovce – dokumentarec o inuitskih lovcih z večtisočletno tradicijo.

Za fotografijo Poslednji vzpon je predlani prejel prestižno glavno nagrado National Geographic. Kakšna zgodba se skriva za tem? Celoten pogovor z Rožletom Bregarjem si lahko ogledate v priloženem videopsnetku zgoraj.

rožle bregar fotograf režiser

Mobilnost za mnoge vsakdanja bolečina

