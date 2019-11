23. novembra praznujemo dan Rudolfa Maistra, borca za severno mejo, ki je na isti dan leta 1918 razorožil nemško varnostno stražo, prevzel vojaško oblast najprej v Mariboru, nato pa še na širšem območju ter tako dosegel, da je velik del slovenskega narodnostnega in govornega področja Štajerske in Koroške prišel pod slovensko oblast. Kaj pa je o duhovitem vojskovodji in pesniku znanega do danes?