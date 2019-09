Ruffalo: Johnson pozablja, da je Hulk najbolj učinkovit, ko sodeluje z ekipo

Holivudski igralec Mark Ruffalo, ki od leta 2012 igra Hulka, se je odzval na komentar britanskega premierja Borisa Johnsona, ki je Veliko Britanijo primerjal s Hulkom.

Johnson je v nedeljo dejal, da se bo Velika Britanija kot Hulk znebila okov Evropske unije in jo zapustila z ali brez dogovora 31. oktobra."Bolj kot je Hulk jezen, močnejši je," je še nadaljeval s svojo primerjavo z zelenim junakom.

Premier pozablja, da se Hulk bori samo za dobro vseh, pravi Ruffalo. Ameriški igralec je ob tem poudaril, da je bila Johnsonova metafora slaba. "Jeza in moč sta lahko tudi neumna in uničujoča. Hulk je najbolj učinkovit, ko sodeluje z ekipo in je katastrofalen, kadar je sam," je na Twitterju zapisal Ruffalo.