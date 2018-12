Rumeni jopiči spet zavzeli ulice, policija aretirala najmanj 46 protestnikov

Pariški policisti so morali znova s solzivcem razgnati protestnike v rumenih jopičih, ki protestirajo zaradi visokih cen goriva in Macronovih odločitev za dodatno višanje le-teh. Nasilni protestni val poteka že dva tedna, ena oseba je med njimi umrla, aretiranih pa je bilo več kot 130 protestnikov.

FOTO: AP

Na ulicah Pariza se danes znova zbirajo protestniki v rumenih jopičih, ki nasprotujejo visokim cenam goriva. Izbruhnili so že prvi spopadi s policijo, ki je doslej aretirala najmanj 46 protestnikov. Protestniki so se začeli v bližini slavoloka zmage zbirati že davi ob 8. uri. Potem ko so skušali prebiti policijsko zaporo, so jih policisti razgnali s solzivcem. V drugih predelih mesta so prevračali smetnjake in jih zažigali. Notranji minister Christophe Castanerje na Twitterju zapisal, da je na Elizejskih poljanah 200 mirnih protestnikov in 1500 takšnih, ki delajo nered. Doslej so po podatkih oblasti aretirali 46 udeležencev, številne zaradi nošenja prepovedanega orožja. Na pariških ulicah, kjer so napovedane še demonstracije sindikata CGT, je 5000 pripadnikov francoskih varnostnih sil. "Naša odgovornost je, da se vse dobro izteče,"je dejal Castaner ob srečanju s policisti. Protestnike je pozval k dialogu. Na proteste pa so se dobro pripravili tudi lokalni trgovci, ki so z lesenimi ploščami zaščitili okna svojih trgovin. Protesti, na katerih ljudje, oblečeni v rumene jopiče, protestirajo zaradi visokih cen goriva, se zadnji mesec širijo po Franciji in Belgiji, in sicer v francosko govoreči južni del države, predvsem na območja, kjer so skladišča goriva.

Polne roke dela s protestniki imajo danes v Parizu, medtem ko je včeraj belgijska policija v središču Bruslja uporabila vodni top in solzivec, da je razgnala protestnike v rumenih jopičih, ki so metali kamenje in uničili vsaj dve policijski vozili. FOTO: AP

Protestniki oboroženi z noži in dimnimi bombami Včeraj pa je belgijska policija v središču Bruslja uporabila vodni top in solzivec, da je razgnala protestnike v rumenih jopičih, ki so metali kamenje in uničili vsaj dve policijski vozili. Pridržali so okoli 60 protestnikov, ki so bili oboroženi z noži, dimnimi bombami in solzivcem. Cena dizla se je v zadnjih 12 mesecih zvišala za 23 odstotkov in sedaj v povprečju znaša 1,51 evra na liter, kar je najvišja cena od začetka 21. stoletja. Na drugi strani pa je francoski predsednik Emmanuel Macron hkrati tarča okoljevarstvenikov, ki predsedniku očitajo, da ne izpolnjuje svojih obljub o bolj zelenem planetu.

Zaradi vse višjih cen goriva so se razburili predvsem prebivalci podeželja in manjših mest v Franciji. FOTO: AP