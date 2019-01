Rumeni jopiči v Franciji uničili 60 odstotkov vseh radarjev

Minister Christophe Castaner je v nastopu na žandarmeriji v Parizu povedal, da je na spletnih družbenih omrežjih videl "določene idiote", ki so se fotografirali ob zažganih radarjih. "Ne želim jim, da bi se nekega dne srečali z realnostjo smrti na cesti," je dodal. "Ne gre za politiko številk, gre za politiko življenj," je dejal, pri tem pa tiste, ki se lotevajo radarjev, označil za "bebce, brezvestneže in nerazumneže".

Tisti, ki radarjev ne marajo, pravijo, da te naprave niso drugega kot izsiljevanje države, ki denar jemlje revnim. BBC-jev novinar Hugh Schofield je za britansko televizijo povedal, da so dokazi vandalizma v Parizu vidni na vsakem koraku, radarji pa so prekriti z barvo ali črnimi trakovi.

Radarji so že od poletja tarča vse hujše jeze voznikov avtomobilov in motorjev, ki nasprotujejo znižanju hitrosti z 90 na 80 kilometrov na uro na lokalnih cestah brez sredinska četrte. Ta ukrep je v veljavo stopil 1. julija.

Za poškodovanje radarja vse do 30.000 evrov kazni

Za poškodovanje radarja so sicer v Franciji zagrožene visoke kazni, vse do 30.000 evrov in do dve leti zapora. Uničenje pa lahko storilca stane celo 75.000 evrov in pet let življenja v zaporu.

Francija je leta 2017 z radarji "zaslužila" 1,01 milijarde evrov, kažejo podatki francoskega računskega sodišča.

Medtem ko se število ljudi, ki ob koncih tedna obiskujejo proteste, zmanjšuje, predvsem zaradi ukrepov vlade, pa je javnost v torek razburil podatek, da oseba, ki v francoski vladi vodi razpravo o protestih, prejema mesečno plačilo v višini 14.666 evrov. Zaradi razburjenja je državni uradnik že odstopil.