Rumeni jopiči znova na ulice Pariza

Protestniki v rumenih jopičih, ki so sprva nasprotovali visokim cenam goriva, zdaj pa protestirajo proti francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu, se bodo že peto soboto zapored odpravili na francoske ulice. Pobudniki so k protestom pozvali kljub ukrepom, ki jih je napovedal Macron, in napadu v Strasbourgu.

Emmanuel Macron je v ponedeljek napovedal več ukrepov za pomiritev protestov, med drugim zvišanje minimalne plače za 100 evrov mesečno. Poleg tega nadure ne bodo več obdavčene. K odpovedi protestov pa so pozvali tudi zaradi torkovega terorističnega napada v Strasbourgu, v katerem je napadalec ubil štiri ljudi. Napadalca so sicer v četrtek ubili. Protestniki se bodo v soboto znova odpravili na ulice. FOTO: AP "To je trenutek, ko se v resnici ne sme popustiti (...) Treba je nadaljevati," je na Facebooku že v četrtek zapisal eden od pobudnikov protestov Eric Drouet. "To, kar je v ponedeljek storil Macron, je poziv k nadaljevanju," je dodal. Eno od gibanj pa je zapisalo, da je zdaj napadalec iz Strasbourga ubit, in pozvalo k protestom, poročajo francoski mediji. Nekatera združenja so medtem vendarle odpovedala udeležbo na protestih. Iz združenja Robin des Bus s severa Francije so sporočili, da ne bodo odšli v prestolnico. Protestniki so sprva protestirali proti visokim cenam goriva, zdaj pa zahtevajo odstop predsednika Macrona. FOTO: AP Preteklo soboto se je na francoske ulice odpravilo več kot 130.000 ljudi, med katerimi so jih skoraj 2000 prijeli. Več kot 320 ljudi je bilo poškodovanih, protestniki pa so povzročili tudi veliko škodo v Parizu in več drugih mestih. Na ulicah bodo zato znova okrepili varnost. Po vsej Franciji bo danes nameščenih več deset tisoč policistov, od tega 8000 policistov v prestolnici, kjer bo na ulicah tudi 14 oklepnih vozil. Za razliko od prejšnje sobote bodo tokrat znamenitosti, kot so Louvre in Eifflov stolp, ostale odprte za javnost.