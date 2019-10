Rumeni tisk nad Meghan: se ponavlja zgodba princese Diane?

Princ Harry in njegova soproga sta se odločila za tožbo proti britanskemu tedniku. Par je bil prisiljen ukrepati proti neusmiljeni propagandi britanskega rumenega tiska, ki vedno bolj spominja na uničujoč odnos, ki so ga imeli s princeso Diano, je opozoril Harry. Ukrepala bosta zaradi vsebine zasebnega pisma, ki ga je tabloid objavil nezakonito in na namerno uničujoč način.