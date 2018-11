Rusi bodo preverili, ali so Američani res pristali na Luni

Ali je Združenim državam Amerike resnično uspel zgodovinski dosežek in so pristali na Luni, ali je vse skupaj le prevara, kot trdijo številne teorije zarote? Tudi to bodo preverili ruski kozmonavti, ko bodo obiskali edini zemljin naravni satelit, obljublja vodja ruske vesoljske agencije Roscosmos, Dmitrij Rogozin.

"Zastavili smo si nalogo – da gremo tja in preverimo, ali so bili tam ali ne," se je Rogozin pošalil v odgovoru na popularno vprašanje o raziskovanju Lune. "Američani pravijo, da so bili tam. To bomo preverili."

Vse odkar je Neil Armstrong21. julija 1969 naredil prvi korak na Luni in izrekel znamenite besede 'to je majhen korak za človeka, a velik skok za človeštvo', so skeptiki ameriški dosežek postavljali pod vprašaj. Trdijo, da je pristanek na Luni zrežirala Nasa, kot odgovor na dosežek takratne Sovjetske zveze, ki ji je uspelo v vesolje leta 1961 poslati prvega človeka, Jurija Gagarina.

Kljub temu, da so bile mnoge teorije zarote oziroma njihovi argumenti ovrženi, med 7 in 20 odstotkov Američanov še vedno verjame, da je bilo vse skupaj zrežirano, nedavna raziskava pa je pokazala, da kar 57 odstotkov Rusov verjame, da Američani niso nikoli prispeli na Luno, poroča RT.