Rusi zaradi vohunjenja prijeli Američana

Aretacija ameriškega državljana je zgolj zadnji člen v verigi sporov, ki se zadnje čase pojavljajo med Rusijo in ZDA. Aretacije in deportacije domnevnih vohunov so po okupaciji Krima vse bolj pogoste, kakor tudi to, da so postavljene pred javnost. ZDA so večkrat opozorile Rusijo, da preneha z vohunjenjem in vmešavanjem v njihove nacionalne zadeve. Med drugim so ZDA obtožile sedem ruskih državljanov, da so izvajali hekerske naloge proti več organizacijam in posameznikom. Štiri iz te skupine, ki so potovali z diplomatskimi potnimi listi, je Nizozemska izgnala iz države.